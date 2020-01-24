Канализация им милее юга. Дикие утки «вальяжно устроились» зимовать в жарком Петербурге

Стая перелетных птиц решила остаться на зимовку на канализационных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Кто бы мог представить, что за столь, казалось бы, неромантичным названием, включающим слово «канализация», скрывается практически заповедник. Вальяжно устроились у вторичных отстойников утки, дремлют на решетках песколовок кряквы, дикие птицы плещутся у выпуска – долговязые и, похоже, весьма довольные собой и своей жизнью», – живописуют 24 января работники Водоканала.

На предприятии добавили, что на закрытом острове Белый уже несколько живет еще и настоящая ласка: «Насыпные склоны на Центральной станции аэрации испещрены норками, а в зимние месяцы снег усеян следами этого ловкого водоканальского постояльца».



