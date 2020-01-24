Почта заверила, что наказала работников после выкинутых на помойку в Петербурге документов с данными горожан

Сотрудники почты, выкинувшие на помойку в Петербурге документы с персональными данными клиентов, установлены и получили дисциплинарное наказание. Так прокомментировала госкорпорация новость о прокурорском представлении.

«В рамках случившихся инцидентов руководство УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области провело внутреннее расследование. Виновные были установлены, к ним были применены меры дисциплинарного взыскания», – говорится в заявлении «Почты России», поступившем в редакцию «Фонтанки» днем 24 января.

Там заверили, что регулярно обучают сотрудников, как утилизировать документы с персональными данными клиентов.

«В настоящее время упомянутое в материале представление в адрес «Почты России» не поступило», – добавили в госкорпорации.





Напомним, речь идет о найденных в октябре 2019 года поручениях на выплату с истекшим сроком предъявления. Это были бумаги с фамилиями клиентов, их адресами, контактами, размерами пенсий. Выкинули документы из 8 отделения на Английском проспекте.