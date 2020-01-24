«Зенит» официально расстался с Краневиттером, но промолчал о том, куда он уходит

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил трансфер аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера. При этом куда именно отправляется игрок, не уточняется.

«"Зенит" и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – говорится в официальном сообщении клуба 24 января.

Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург.



«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.



Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов. pic.twitter.com/eKuut90GNN — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 24, 2020

Ранее СМИ сообщали, что Краневиттер переходит в мексиканский клуб «Монтеррей».





Матиас Краневиттер — чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки, Кубка банка Суруга и Южноамериканского кубка. В национальной сборной Аргентины дебютировал в сентябре 2015-го, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Копа Америка.

В августе 2017 года Краневиттер перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 52 игры, в которых отдал три результативные передачи. Вместе с «Зенитом» футболист стал чемпионом Российской премьер-лиги.