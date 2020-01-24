Голоскокова меняют на Голомолзина. У железных дорог в Петербурге новый начальник

Начальником Октябрьской железной дороги (ОЖД) станет бывший руководитель Калининградской железной дороги (КЖД) Виктор Голомолзин. Об этом 24 января сообщает «РЖД Партнер».

Как уточняет издание, о кадровой перестановке стало известно в ходе визита в Калининградскую область генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. В РЖД официально рассказали, что место Голомолзина в КЖД достанется его первому заместителю Сергею Сапегину. Про самого Голомолзина говорится, что «он переходит на другую работу». В пресс-службе ОЖД на момент выхода заметки «Фонтанке» сообщили, что не могут официально подтвердить назначение нового начальника.

Ранее главой ОЖД был Владимир Голоскоков, который занял это место в 2016 году. Накануне трансфера Голомолзина «Фонтанка» рассказывала о планах РЖД, касающихся развития инфраструктуры в Петербурге. Среди новинок, ожидающих наш город: подземный терминал в Пулково, тоннель между вокзалами, городская электричка и двухэтажный поезд в Адлер.



