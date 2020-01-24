Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

Setl Group

Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.

«Солнечный город. Резиденции» от девелопера Setl Group будет построен в стиле модных европейских районов. Проект отличается уникальной архитектурой: высота домов — всего 4 этажа, а в оформлении фасадов сочетаются керамогранит и декоративная штукатурка светло-серых тонов. Светоотражающее остекление окон и лоджий сделает квартиры теплее и комфортнее.

Setl Group

Концепция проекта раскрывается в оригинальном ландшафтном дизайне. Дворы, закрытые от машин, украсит геопластика – искусственные возвышенности, также будет обустроен сад камней. Детские и игровые площадки выполнят из экологичных и безопасных материалов высокого качества.

В каждом доме предусмотрен лифт. В парадных – просторные колясочные, подъемники. Входные группы увеличены и полностью остеклены, что сделает первые этажи светлее.

В ЖК «Солнечный город. Резиденции» запланированы квартиры от студий до четырехкомнатных евроформата с большой кухней. Среди них есть эксклюзивные варианты: с постирочными, гардеробными, окнами в ванной, мастер-спальнями, возможностью обустроить сауну, а также студии с двумя окнами. На последнем этаже расположатся High Flat с потолками не менее 3 метров и увеличенными окнами.

Setl Group

Все квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам Setl Group «Итальянские коллекции»: в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

«Солнечный город. Резиденции» станет первым проектом от Setl Group, квартиры в котором реализуются через счета эскроу. Это значит, что денежные средства покупателей будут резервироваться на специальном банковском счете и передаваться застройщику только после регистрации права собственности на первую квартиру в доме.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group, в том числе — ЖК «Солнечный город. Резиденции».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте наш.дом.рф