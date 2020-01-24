«Аллегро» может стать дешевле по вторникам. Для тех, кто планирует заранее

Пассажиры, которые собираются ехать на поезде «Аллегро» (Петербург – Хельсинки) во вторник, могут купить билет со скидкой до 64%. О специальной тарифной акции РЖД объявили 24 января.

Предложение действует при условии оформления проездных документов в период от 90 до 14 суток до отправления поезда. До этого акция распространялась только рейсы с пятницы по воскресенье, сейчас добавился вторник.

Стоимость билетов во 2 класс в рамках акции начинается от 29 евро, в 1 класс – от 69 евро. Кроме того, при заблоговременной покупке билет для ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет будет на 30% дешевле проездного документа для взрослого пассажира.

Воспользоваться специальными предложениями можно в даты отправления поездов с 29 марта по 24 октября 2020 года за исключением периодов с 12 по 23 июня и с 3 по 5 июля, уточняет перевозчик.

Популярность поезда «Аллегро» растёт: по итогам 2019 года, рост пассажиропотока составил 16% и достиг 557 тыс. человек.



