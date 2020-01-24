Петербургские выходные пройдут под вой западного ветра

От завывания ветра будет не спрятаться петербуржцам в предстоящие выходные. Для полного счастья горожанам «добавят» еще гололедицу.

Оперативное предупреждение на завтра, 25 января, дает областное ГУ МЧС, предрекая порывы ветра до 15-18 м/с. Судя по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, то же самое будет и в городе на Неве: «Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного». Полегчает только днем в воскресенье, 26 января. Ну а пока наслаждаемся стремительно бегущими по небу облаками:

25 января ночью и утром синоптики обещают снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1...+1, днем 0...+2.





26 января во второй половине дня местами опять будет снег. Ночью прогнозируют -2...-4, днем -1...+1.

Оба выходных дня на дорогах будет скользко.