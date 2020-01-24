«Это не простая формальность». Пресс-секретарь Путина объяснил, что россияне могут проголосовать и против поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию не будет «простой формальностью». Об этом 24 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Если люди посчитают (введение в действие поправок. — Прим. ред.) нецелесообразным, то так и произойдет. <...> Де-юре такой необходимости нет. Но, тем не менее, оно (голосование. — Прим. ред.) не является формальностью, и это будет голосование за или против», – цитирует издание слова Пескова.

Накануне Госдума единогласно утвердила в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, внесенный Владимиром Путиным. Второе чтение пройдет 11 февраля. Напомним, президент внес проект изменений в основной закон страны в Госдуму 20 января.



