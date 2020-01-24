На автобусной остановке в Пушкине грузовик лишился кабины

В пригороде Петербурга Пушкине водитель грузового автомобиля по какой-то причине не смог объехать остановившийся автобус.

ДТП произошло на пересечении Широкой улицы и Октябрьского бульвара, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» сообщили, что это было в 12:15, автобус 187-го маршрута в этот момент стоял на остановке. В нём никто не пострадал.

Водитель грузовика тоже цел, хотя кабина его и получила фатальные повреждения – в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти добавили, что авария обошлась без пострадавших.





Примерно так же – в стоящую машину – врезался сегодня утром водитель фургона в центре Петербурга. В его случае причина ДТП проста – коньяк.



