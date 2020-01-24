«Вы многого не знаете». В Кремле рассказали о помиловании Ходорковского и Иссахар
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посетовал, что отсутствие прошения о помиловании тормозит процесс возможного освобождения осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? <...> Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел», – цитирует 24 января заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь Путина рассказал, что после встречи с омбудсменом Татьяной Москальковой гражданка Израиля отказалась писать прошение.
При этом на замечание о том, что Михаил Ходорковский в 2013 году не писал никакого прошения, Песков ответил уклончиво. «Вы многого не знаете. Со временем узнаете», – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости. Он также призвал узнать подробности освобождения у самого бизнесмена.
Справка:
25-летняя Наама Иссахар была задержана при транзите через Россию 9 апреля 2019 года. Она направлялась из Дели в Тель-Авив, когда в ее чемодане нашли около 10 граммов наркотика. Перед визитом Владимира Путина в Израиль местные СМИ писали, что ради спасения свой гражданки Биньямин Нетаньяху готов пожертвовать историческим комплексом в Иерусалиме.