«Вы многого не знаете». В Кремле рассказали о помиловании Ходорковского и Иссахар

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посетовал, что отсутствие прошения о помиловании тормозит процесс возможного освобождения осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? <...> Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел», – цитирует 24 января заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина рассказал, что после встречи с омбудсменом Татьяной Москальковой гражданка Израиля отказалась писать прошение.

При этом на замечание о том, что Михаил Ходорковский в 2013 году не писал никакого прошения, Песков ответил уклончиво. «Вы многого не знаете. Со временем узнаете», – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости. Он также призвал узнать подробности освобождения у самого бизнесмена.



