Краневиттер перешел из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»

Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Маттиас Краневиттер сменил команду. Как 24 января сообщает портал Notiulti, в ближайшее время будет объявлено, что 26-летний игрок перешел в мексиканский клуб «Монтеррей».

Краневиттер уже прошел медицинское обследование и подписал контракт на четыре года.

В сезоне 2019/20 Краневиттер провел за «Зенит» по две игры в чемпионате и Кубке России, не отличившись результативными действиями. В команду из Санкт-Петербурга он перешел в августе 2017 года из мадридского «Атлетико».

«Монтеррей» является четырехкратным победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2019).



