«Идеологии «Исламского государства» не придерживаюсь». Арестованный за подготовку к новогодним терактам петербуржец заявил о своей невиновности

Никита Семенов, которого ФСБ обвиняет в приверженности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», не признает обвинений. Об этом он через своего адвоката рассказал 24 января «Фонтанке».

«Я не мусульманин, не знаю арабского языка, идеологии «Исламского государства» не придерживаюсь, в переписке в соцсетях и мессенджерах на иностранных языках участия не принимал. Пожалуйста, передайте моим родственникам и друзьям, что я не террорист», – цитирует защитник Никиту Семенова. О том, кто этот молодой человек, как он мог оказаться втянут в историю с терактами и какова его версия событий, читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, что в конце 2019 года Дзержинским судом в Петербурге, кроме Семенова, был также арестован 23-летний Георгий Чернышев. Информацию о том, что молодые люди будто бы сотрудничают с террористами, в ФСБ передали спецслужбы США. По версии Федеральной службы безопасности, арестованные якобы планировали устроить теракты в местах массового скопления людей. Из конкретных действий Чернышеву и Семенову вменяется фотографирование ТРК «Галерея» и Казанского собора с последующей передачей материалов кураторам из террористической группировки.

На видео задержания, обнародованном ФСБ, видно, что дома у Семенова нашли охотничьи патроны – вероятно, остались от отца, который имел разрешение на ружье. По утверждению его адвоката, боеприпасы сотрудниками ФСБ не изымались. У Чернышева нашли книги «Учение египетского масонства» и изданный в 2019 году сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей, свечку из IKEA. О находке у молодых людей чего-либо запрещенного к обороту неизвестно.



