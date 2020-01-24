Население Петербурга выросло на 11 тысяч человек. В России вымер один Сестрорецк

Росстат опубликовал предварительную оценку численности постоянного населения России на 1 января 2020 года.

Если год назад, 1 января 2019 года, оно оценивалось в 146,78 млн человек, то на первый день 2020 года Росстат оценил население в 146,74 млн человек. А точнее — оно сократилось на 35,6 тысячи человек. Примерно столько живет в Сестрорецке. В 2018 году страна, согласной той же статистике, потеряла еще 99,7 тысячи жителей. При этом в Петербурге население на 1 января 2020 года оценивалось в 5,39 млн человек. За год оно выросло на 11,2 тысячи.

Президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу к 2024 году повысить коэффициент рождаемости в стране до значения 1,7. Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет в случаях, если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека. На первом этапе они составят 5,5 тысяч рублей. Также Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка — в размере 466 тысяч рублей, за второго — еще 150 тысяч рублей, за третьего — 450 тысяч рублей. Помимо этого президент предложил обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Новое правительство готовит изменения в бюджет.



