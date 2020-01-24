Помогите Феде победить лейкоз

У 12-летнего Феди обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Лечение в петербургской клинике результата не принесло – у мальчика началась сильная аллергическая реакция на лекарства. Помочь Феде взялись немецкие медики, но стоимость лечения для семьи неподъёмная.

Благотворительный фонд «Личное участие» просит помочь собрать средства на лечение своего подопечного.

Федя Шаталов, 12 лет.

Острый лимфобластный лейкоз

Требуется пересадка костного мозга. Стоимость 17 500 000 руб. Не хватает 12 161 843,98 руб.

Федя, как все дети в его возрасте, ходил в школу, дружил, играл. Занимался спортом, серьёзно увлёкся рисованием. Но всё изменилось. В конце октября 2019 года у мальчика воспалились лимфоузлы. Родители обратились к медикам, сдали анализы крови. Получив результаты, врач срочно по скорой направила Федю в Детскую городскую больницу №1. Там и был озвучен диагноз – лейкоз.

Началось лечение, которое, увы, желаемых результатов не принесло. Как оказалось, у Феди агрессивная форма лейкоза, которая трудно поддаётся лечению. После первого курса химиотерапии ремиссии не последовало, это означало, что Феде предстоит перенести несколько блоков высокодозной химиотерапии с обязательной трансплантацией костного мозга в конце лечения. Уже во время проведения первого блока у мальчика возникла сильная аллергическая реакция на препарат «Онкаспар», замена его на препарат той же группы в настоящий момент в России недоступна.

Родители Феди стали самостоятельно искать пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, они обратились в зарубежные клиники, где накоплен огромный опыт в лечении подобных заболеваний. Откликнулись немецкие специалисты из клиники города Вюрцбурга. Там готовы принять Федю. Но стоимость лечения колоссальная – 17,5 млн рублей. В эту стоимость входит, в том числе, поиск и активация неродственного донора костного мозга (родители не могут стать донорами), проведение ТКМ, наблюдение в послеоперационный период и пр.

К сбору средств подключились родственники, друзья, знакомые и незнакомые люди, учителя, одноклассники Феди и их родители. На данный момент собрано чуть больше 5 миллионов рублей. Не хватает более 12 миллионов.

Чтобы собрать такую сумму, семья Феди вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям. Помочь может любой желающий, важна любая сумма.

О том, как помочь Феде, можно узнать его странице на сайте БФ «Личное участие».