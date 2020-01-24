Тяжелая рука Сбербанка. Суд наложил арест на имущество «Интерторга» по иску кредитной организации
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома «Интерторг» (сети Spar, «Семья» и «Идея»). Как следует из материалов в картотеке, решение принято в качестве обеспечения по иску Сбербанка.
«Наложить арест на имущество ООО «ТД Интерторг», включая принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в том числе на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях в пределах суммы 578,7 млн рублей», – говорится в определении суда.
Ранее кредитная организация подала к ретейлеру семь исков на сумму более чем в 8 млрд рублей. Ко всем приложены ходатайства о принятии обеспечительных мер.
Справка:
ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании.
В конце декабря 2019 года большинство магазинов Spar и «Семья» были закрыты одним днем. В начале 2020 года Мушвиг Абдуллаев сообщал, что рассчитался с сотрудниками. По его словам, кредит Сбербанка обеспечен залогом недвижимости. Долг перед поставщиками предприниматель обещал погасить за счет продажи прав аренды. Собственники помещений пожаловались, что ретейлер затягивает освобождение помещений и пытается переложить расходы по демонтажу вывесок и вывозу оборудования на арендодателей.
В прошлом году поставщики предъявили к компании претензии на 5,8 млрд рублей, с начала 2020 года в арбитраж поступили заявления еще на 1 млрд рублей. Также к компании подан банкротный иск от московской компании «Гарант».