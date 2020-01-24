Тяжелая рука Сбербанка. Суд наложил арест на имущество «Интерторга» по иску кредитной организации

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома «Интерторг» (сети Spar, «Семья» и «Идея»). Как следует из материалов в картотеке, решение принято в качестве обеспечения по иску Сбербанка.

«Наложить арест на имущество ООО «ТД Интерторг», включая принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в том числе на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях в пределах суммы 578,7 млн рублей», – говорится в определении суда.

Ранее кредитная организация подала к ретейлеру семь исков на сумму более чем в 8 млрд рублей. Ко всем приложены ходатайства о принятии обеспечительных мер.



