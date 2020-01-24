На рынок выходит первый эскроу-проект Setl Group – малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

Setl Group приступает к строительству малоэтажных очередей жилого комплекса «Солнечный город», расположенных южнее пр. Ветеранов.

Setl Group

Новый квартал «Солнечный город. Резиденции» высотой 4 этажа станет логичным продолжением проекта, однако будет отличаться по архитектуре, оформлению фасадов и дворовых территорий, для которых разработан ландшафтный дизайн.

«Солнечный город. Резиденции» – первый для холдинга Setl Group проект, который компания будет реализовывать через счета эскроу. Это новый способ покупки жилья в строящихся объектах, который гарантирует покупателю дополнительную надежность сделки: денежные средства покупателя резервируются на специальном банковском счете и передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности на недвижимость.

Первая очередь малоэтажного квартала «Солнечный город. Резиденции» состоит из трех домов высотой всего 4 этажа. Они разместятся напротив 6-го корпуса ЖК «Солнечный город» и торгового комплекса, на противоположной стороне от пр. Ветеранов. Дворы в корпусах 1.1 и 1.2 будут закрыты от машин, а на внутренней территории разместятся детские и спортивные площадки и обновленные зоны отдыха.

Setl Group

Setl Group оформит квартал в скандинавском стиле: отделка фасадов будет выполнена в спокойных тонах, отсылающих к приглушенным краскам северной природы и Финского залива, до побережья которого отсюда совсем недалеко. Это пастельно-белые и молочно-коричневые оттенки внешних стен, часть из которых Setl Group выделит керамогранитом. При остеклении лоджий используется архитектурное стекло, которое, с одной стороны, хорошо проводит свет в помещения, а с другой – имеет солнцеотражающее покрытие.

В новом квартале «Солнечного города» оформление холлов также изменится, для них выбран популярный сегодня индустриальный стиль. В холлах появится плитка серых тонов, имитирующая бетон и напоминающая о камнях, которые стесало Балтийское море. Прохладные серые оттенки уравновесят деревянные панели в медовом цвете, акцентирующие пространства входных групп и порталы почтовых ящиков.

Тренд на экологичность, минимализм и единение с природой будет поддержан эксклюзивным ландшафтным дизайном, разработанным специально для «Резиденций». Во дворах появятся холмы и насыпные газоны, каменные сады, связанные сетью витиеватых пешеходных дорожек, и экологичные детские площадки с деревянным оборудованием нейтральных оттенков.

Setl Group

В малоэтажном квартале «Солнечный город. Резиденции» покупателям будут предложены помимо традиционных и редкие форматы квартир: high flat с увеличенными оконными проемами и высокими потолками, квартиры с окном в ванной, а также квартиры с возможностью установки сауны. Все квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Среди особенностей отделки – теплые полы в ванной, а в комнатах и на кухне будет уложен высококачественный ламинат с выраженной фактурой.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город. Резиденции» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group





Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте наш.дом.рф