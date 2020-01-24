Министр международного развития и внешней торговли Финляндии откроет форум Finnish Business в Петербурге

В Петербург весной приедет министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Он откроет юбилейный деловой форум Finnish Business, который пройдёт в Петербурге 23 апреля. Об этом 24 января сообщил организатор мероприятия – Финско-российская торговая палата (ФРТП).

Финляндия намерена увеличить объем экспорта чистых технологий, поэтому одним из основных докладчиков станет директор финского инновационного фонда SITRA Мари Пантцар, специалист по циркулярной углеродно-нейтральной экономике. Пантцар координировала подготовку «дорожной карты» перехода Финляндии к циркулярной экономике. Применение финского опыта в России в этом направлении финская делегация обсуждала и в рамках ПМЭФ летом 2019 года.

ФРТП проводит в России форум Finnish Business с 2011 года, в прошлом году мероприятие прошло в Казани. Мероприятие Finnish Business включает семинар высокого уровня и нетворкинг Meet & Greet. Ежегодно бизнес-форум собирает более 400 топ-менеджеров из Финляндии и России.

Крупные финские инвесторы все больше разочаровываются в российском рынке: замедляют темпы роста, избавляются от бизнеса и замораживают инвестиции. При каких условиях игроки из Суоми готовы вернуться к развитию и где ищут новые ниши, читайте в спецпроекте «Фонтанки».



