Бюджет против архитектуры. В строительстве детских садов и школ экономика выходит на первое место

Построенных в прошлом году в Петербурге 11 школ и 24 детских садов не хватит, чтобы ликвидировать дефицит мест. Поэтому в новых кварталах рады если что-то строят в принципе, не задумываясь особенно об архитектуре и эстетике.

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ

Вопрос внешнего вида социальных объектов волнует всех в свете дефицита в последнюю очередь — тем более, что любые архитектурные изыски обходятся дорого, поэтому на красоте и оригинальности застройщики часто экономят. Одним из решений видится увеличение бюджетного финансирования и использование типовых проектов, но они могут не вписаться в те кварталы, которые возводят застройщики. Как создается облик социальных объектов, и какими они могли бы быть, выясняла «Фонтанка».

Как сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга, в 2019 году в городе построили 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3713 мест. Из них 7 школ на 5400 мест ввели за счет бюджетных средств и четыре на 2925 мест — по соглашениям с инвесторами. По детским садам соотношение такое: 9 садов на 1600 мест построено по городской адресной инвестиционной программе, а 15 — по соглашениям с инвесторами, это еще 2113 мест.

Нормы обеспеченности местами в детских садах и школах определены в Правилах землепользования и застройки — 61 место в детсадах и 120 мест в школах на 1000 жителей, и в Смольном признают, что эта норма пока не соблюдается. Так, на последнем съезде строителей губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о недостатке 37 тыс. мест в детских садов и 24 тыс. — в школах.

Строители отмечают, что ускорить строительство возможно, но будет связано с удорожанием социальных объектов, и мечтают, чтобы город в будущем все же взял на себя большую часть этого бремени. Конечно, благодаря меняющимся нормативам современные садики и школы стали уже гораздо комфортнее, чем, например, 20 лет назад, но, конечно, на первый план выходит экономия, а не красота. То, что об архитектурном облике современных садиков и школ в новых районах задумываются в последнюю очередь, неоднократно говорил даже главный архитектор города Владимир Григорьев.

— Если в жилых зданиях мера красоты и продаваемость как-то связаны, то когда речь идет о социальном участии застройщика, получается, что красота здесь никого не интересует. А заказчик — администрация района — просто не имеет соответствующих компетенций, чтобы оценивать внешний облик и красоту таких зданий. — заявил Владимир Григорьев недавно на круглом столе «Фонтанки». Он пояснил ,что конечно, сейчас у нас существенный дефицит мест в садах и школах, что с учетом демографических изменений грозило бы катастрофой, если бы продолжалось в том же духе. «Поэтому было принято решение погашать этот дефицит за счет застройщиков, которые, к сожалению, приносят на согласование совершенно примитивные вещи: здания без единой детали, — отметил он, — это те объекты, что строят за свой счет и передают городу».

Сколько стоит сад построить

Сметная стоимость соцобъекта зависит от используемых материалов — точнее, от того, сколько застройщик готов на них потратить. Поэтому суммы называются разные. Так, по данным «Дальпитерстроя», в среднем строительство детского сада обходится в 200-300 млн рублей (до 500 млн рублей, в зависимости от количества детей), школы — в 1,5 млрд рублей. По данным ГК «КВС» затраты на строительство детского сада или школы без учета проектирования составляют не менее 1,1 млн рублей за место для одного учащегося. То есть, если для школы на 875 учеников это примерно 1 млрд рублей и выше. В «Петербургской недвижимости» назвали среднюю сумму строительства в 1 млн рублей, умноженный на количество детей.

В деньги же упирается и вопрос скорости строительства школ и садиков — нынешние темпы катастрофически не успевают за растущими городскими потребностями в соцобъектах. По словам ведущего специалиста архитектурного отдела СК «Дальпитерстрой» Юлии Гусаковой, тут есть только один способ — нагнать больше техники, задействовать больше людей, что, естественно, повлечет за собой удорожание процесса. А упростить его, снизив минимальный набор требований, застройщик не имеет права.

По шаблону

Теоретически сэкономить можно, если не разрабатывать каждый раз проект детского сада или школы заново, а используя типовой, как в советские времена. Если здание строится по индивидуальному проекту и получилось хорошим, его могут включить в реестр экономически эффективных объектов повторного применения. Минстроя, поясняет Николай Гражданкин, начальник отдела продаж ООО «Отделстрой». Так, например, произошло с построенной компанией школой в «Новом Оккервиле» на 1600 учеников. Это крупнейшая на Северо-Западе школа, построенная по программе «Соцобоъекты в обмен на налоги», действовашей в Ленобласти.

Setl Group построила школу на 600 учеников в Кудрово в квартале «Вена» микрорайона «Семь столиц». Проектную документацию этой школы Минстрой России признал экономически эффективной и рекомендовал ее для повторного использования, а проект на федеральном уровне признан типовым, рассказывает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. Средняя общеобразовательная школа №1, открывшаяся в 2016 году, включает спортзал, зал хореографии, актовый зал на 400 мест, столовую на 350 посадочных мест, полностью оборудованные кабинеты физики, химии, биологии, лингафонный кабинет.

– Типовые проекты, безусловно, упрощают строительство, а что касается индивидуального стиля, его можно создать не только с помощью архитектурных объемов, но за счет необычного оформления фасада, грамотно подобранного колера, цветовых акцентов, – говорит Ольга Трошева. – А этажность, количество игровых и спортивных площадок во дворе зависят от количества мест, на которое рассчитан садик/школа. Большинство социальных объектов Setl Group оснащены бассейнами (школы – двумя бассейнами), во всех есть спортивные залы, во дворах школ – стадионы с беговыми дорожками и местом для прыжков в длину.

– При масштабной застройке детские сады строятся по отдельным большим и, как правило, типовым проектам, – говорит Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». – Основные проблемы такой архитектуры – её невыразительность. «Коробчатый» стиль и максимально простые отделочные материалы – это, что обычно из себя представляет типовое здание социнфраструктуры. Проблема может быть с лёгкостью решена, если строительство таких объектов будет дотироваться из бюджета.





По его словам, в России множество амбициозных молодых архитекторов и проектировщиков, готовых с удовольствием заняться яркими выразительными проектами, которые могут стать украшением квартала или акцентами в общем облике. Пока же затраты на социальную инфраструктуру ложатся на девелопера (то есть — на покупателей квартир), на таких проектах будут экономить просто потому, что покупательная способность имеет свои объективные ограничения.

– Получается, что детские сады и школы – это продукт рынка, – пояснил Сергей Мохнарь. – Но дети – это не продукт рынка, и выходит, что детям – далеко не лучшее. Я считаю такую практику очень странной и надеюсь, что власти пересмотрят эти принципы. Какая-то часть затрат может быть возложена на девелопера – например, строительные работы. Но материалы и проектирование могут быть оплачены бюджетными деньгами. Эти деньги в нашем федеральном профицитном бюджете есть.

Юлия Гусакова считает, что на сегодняшний день типовых моделей как таковых все-таки нет:

– В СССР их разрабатывали проектные институты в рамках таких же типовых микрорайнов, куда они естественным образом вписывались, – пояснила она. – Другими словами, типовые модели позволяла делать типовая застройка. Сейчас такого нет – у застройщика есть некое пятно под соцобъект, под это пятно и делается проект, поэтому все индивидуально. Даже если мы пытаемся сделать какой-то особенно удачный проект типовой моделью (например, проект нашей школы в Шушарах мы сейчас взяли за основу для школы в Леносветовском), все равно приходится его изменять, адаптировать под участок. Это влечет и изменения как в архитектурных решениях, так и во всех остальных. То есть, проект уже явно не типовой.

КГА предлагает реестр типовых проектов детских садов и школ для применения застройщиками, и такие решения используются достаточно часто, уточняет Надежда Виролайнен, главный архитектор ГК «КВС». По ее словам, это помогает оптимизировать затраты на проектирование и сократить срок реализации . Но это не значит, что новые школы и детские сады строятся одинаковыми – застройщик может взять за основу типовой проект и доработать его, изменить фасады, внутреннюю отделку, инженерию и другие элементы.

Есть, что перенять

Тем не менее, детские сады меняются, большинство новинок в «начинке» приходит к нам традиционно из-за рубежа. В их числе Юлия Гусакова отметила эко-технологии:

– Это игровые площадки с использованием дерева, оформленные в едином стиле со всем проектом, сохранение элементов окружающей среды при строительстве зданий – например, если детский сад или школа строятся неподалеку от берега реки или рядом с парком, то застройщику следует сохранить взрослые деревья, укрепить и оформить береговую линию, бережно «законсервировав» элементы ландшафта, создать прогулочную зону.

Из нововведений отмечают требование об обязательном наличии бассейна, также проект должен обеспечить доступную среду для маломобильных групп населения — это отдельный спортзал для детей с инвалидностью, специально оборудованные раздевалки, душевые и т.д., подъезды пандусы, расширенные проемы, лифты.

– В финских школах, например, более домашняя уютная атмосфера – у детей нет формы, они ходят в школе без обуви, – поделилась впечатлениями Надежда Виролайнен. – У них более свободная посадка и меньше ребят в классе, поэтому учитель на уроке может индивидуально поработать с каждым. Особенно впечатлило пространство для музыкальных занятий – детей учат играть на музыкальных инструментах прямо внутри школы, есть также специальный зал для хорового пения. Такие решения хотелось бы применять и в наших школах, чтобы было больше культурно-просветительской работы – музыка, изобразительное искусство. Важен также спорт, но сейчас в наших учебных заведениях ему стали уделять больше внимания, и это, безусловно, позитивный момент.

– В зарубежном опыте, в первую очередь, подкупает особое отношение к таким объектам, – говорит Екатерина Кутева, генеральный директор проектно-конструкторского бюро «Строй-Проект». – Если взять, к примеру, европейские страны, то каждый детский сад там рассматривается как домик для ребенка. Это может быть здание в стиле домика Карлсона или живописного сарая на берегу реки. Социальный объектам там – это не комбинат по производству здоровых детей, а кусочек детства, его важная часть. Если подходить к строительству детских садов в таком ключе, то каждый объект будет уникальным.

Почему они так выглядят

По словам Надежды Виролайнен, фасады социальных объектов, особенно детских садов, как правило, отличает яркость:

– Мы стремимся найти такое архитектурное решение, чтобы оно было интересным внешне и гармонировало с окружающей застройкой. Сам архитектурный облик должен быть позитивным, притягательным для детей, но не кричащим. Например, детский сад в нашем микрорайоне «Новое Сертолово» построен на возвышении, он акцентирован цветом и является центром композиции квартала. Яркий разнообъемный фасад украшен граффити с мультипликационными героями – все это создает дружелюбную атмосферу, и ребенок с радостью идет в детский сад. Внутреннее планирование и отделка достаточно типовые, поскольку все помещения создаются по номенклатуре требований.

– Выбор архитектурного проекта зависит, прежде всего, от окружающей застройки, – поясняет Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина». – Социальные объекты должны вписываться в ЖК, составляя с ним единый ансамбль. Что касается типовых проектов, то часто они все же требуют корректировки в зависимости от участка и конфигурации окружающей застройки, чтобы соблюсти требования по инсоляции и другие нормы. Наша компания рассматривает процесс выбора архитектурных проектов детских садов и школ в том числе и как возможность органично разнообразить облик квартала. Например, в сентябре на улице Федора Абрамова открылась третья в жилом районе школа на 825 учеников – площадью 22 тыс. кв. м.

А по словам Екатерины Кутевой, основным фактором при разработке проекта все же является бюджет. Но при любом объеме средств архитекторы стараются сделать объект максимально интересным, исходя из имеющихся у них возможностей – предложить оригинальное цветовое решение фасада и нетиповой дизайн интерьеров.

– Очень интересные проекты детских садов есть в Москве – например, детский сад круглой формы, – говорит Кутева. – Но часто проектировщики и застройщики страдают другой крайностью – в погоне за оригинальностью делают фасад настолько разноцветным, что это превращается в безвкусицу и диссонирует с окружающими постройками. Яркие краски и аляповатость сегодня становятся неким штампом, который применяют к месту и не к месту.

При этом эксперт отметила появление архитектурных новаций в облике детских садов – застройщики все же стараются уйти от безликой «коробки», даже если работают по типовому проекту. Также последние изменения в законодательстве разрешили строительство детсадов высотой до трех этажей и школ высотой до пяти этажей, что позволит сделать постройки более компактными, освободив часть территории под более интересное благоустройство.

Встроенный или отдельный?

Сегодня не везде можно разместить отдельно стоящий детский сад – в районах с плотной застройкой территорий под возведение сада не хватает, считает Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг». Поэтому встроенный детский сад часто – единственное решение проблемы.

– Да, это дополнительная нагрузка на проект, ведь окупить вложения в соцобъект достаточно сложно, – говорит Анастасия Новгородская. – Однако, как дополнительная опция для жильцов этого дома – огромный плюс. Тем не менее, технические характеристики жилых комплексов не всегда позволяют разместить встроенные детские сады. Одно из главных требований для детского сада – его обстановка должна быть максимально комфортной и безопасной для детей. Нужно учесть нормы, разные для каждого помещения: спальни, музыкального класса или физкультурного зала. И совмещать их нельзя.

По мнению Надежды Виролайнен, исходя из затрат, встроенные детские сады могут выигрывать, но по функциональности предпочтительнее все же отдельно стоящий садик. Вокруг можно сформировать разнообразные прогулочные, игровые зоны, причем так, что для каждой группы детей будет выделен свой участок. Когда садик встроенный, например, в жилую часть, это может ограничивать благоустройство, влияет на перемещение жителей во дворе дома, мешает обустраивать проезд для машин экстренных служб, а его коммуникации идут через жилую часть, что скажется на планировках квартир.

Встроенные детские сады, как правило меньше отдельно стоящих и проектируются при недостатке территории под строительство: часто, если жилой комплекс возводится в обжитом районе со сложившейся застройкой. Например, девелопер Setl Group в 2019 году сдал ЖК«МореОкеан» в Приморском районе, в составе которого два дома и два встроенно-пристроенных детских сада совокупно на 120 мест.

– Если сравнить встроенный и отдельно стоящий детский сад сопоставимых параметров, то строительство встроенного объекта в пересчете на одно место не будет дешевле, – считает Дмитрий Калинин. – На мой взгляд, встроенные детские сады могут возводиться в условиях дефицита земли. В проектах КОТ есть возможность заблаговременно распределить по району всю необходимую инфраструктуру.

Есть также разные мнения относительно того, что лучше — построить один большой детский сад или школу на весь микрорайон или каждому девелоперу возводить менее масштабные объекты на своем участке.

– Застройщикам выгоднее работать с укрупненными объектами, – говорит Екатерина Кутева. – Но помимо экономической целесообразности, они ориентируются на параметр доступности – нормативное расстояние от жилого дома до детского сада не должно превышать 300 метров, а по пути к детскому саду вы не должны пересекать улицы. В связи с этим, в некоторых крупных проектах требуется несколько небольших детских садов в разных концах участка.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»



