Главврач Боткинской больницы: Предыдущие вспышки коронавирусной инфекции были тяжелее

19 пациентов лечились от коронавирусной инфекции в Боткинской больнице Петербурга в прошлом году. Об этом на пресс-конференции 24 января заявил главный врач медицинского учреждения Алексей Яковлев.

«Предыдущие вспышки коронавирусной инфекции были тяжелее, чем та, которую мы сейчас наблюдаем, учитывая количество погибших», – отметил он.

В больнице продолжат обследование пациентов на китайский вирус, эта работа является рутинной, по словам Яковлева. В ближайшее время ожидается поступление новых пациентов.

«Никакой экстремальщины ни в больнице, ни в городе нет, – заверил медик. – Мы не можем сказать, что это особо опасное заболевание, смертельное на сегодняшний день. Да, [это] респираторная инфекция, при которой, как правило, погибают люди с ослабленным иммунитетом».





Что касается использования повышенной защиты (персонал больницы был одет в специальные плащи и противогазы) при госпитализации пациентов из Пулково, то Яковлев назвал его «лучшим вариантом того, как надо делать».

Коронавирусы — это целое семейство вирусов, в которое раньше ВОЗ включала шесть подтипов. Нынешний 2019-nCoV — седьмой, о нем ранее не было известно.

Напомним, 22 января стало известно о госпитализации из Пулково двоих пассажиров китайского рейса. За ними приехали медики в костюмах химзащиты. К утру 23 числа появилась информация о третьей госпитализированной — из гостиницы. В настоящий момент уже ясно, что все трое не носители новой угрозы, у них традиционные формы гриппа. Двое из госпитализированных в Боткинскую больницу — граждане Китая.