Призывавший «мочить» журналистов глава Чувашии решил потренировать спасателей как собак

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудников МЧС прыгать за ключами от новых служебных машин. Такой трюк обычно применяют при дрессировке собак. Видео произошедшего не попало в официальные сводки и сюжеты телеканалов, но ролик, на котором видно, как чиновник специально поднимает руку над головой и ждёт, пока человек перед ним подпрыгнет и попытается их выхватить, распространяется в Интернете 24 января.

Как пишет «Медиазона», накануне, 23 января, Игнатьев проводил официальное мероприятие у старого здания дома правительства возле площади Республики в Чебоксарах и награждал спасателей.

В январе главе Чувашии уже пришлось извиняться за призыв «мочить журналистов» и блогеров, которые критикуют власть и пишут о трудностях. «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», – заявил он в речи 18 января. Исправиться решил после того, как такое высказывание начали широко обсуждать, и пояснил, что не имел в виду ничего криминального. Игнатьев заверил, что журналисты просто «переиначили» его слова, ведь он – «человек с доброй душой».



