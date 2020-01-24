Енотовидную собаку везли в «Велес» с приключениями: больная, она пришла к людям сама, но потом передумала

Новый питомец появился в центре помощи животным «Велес» в Петербурге. Ветеринары спасают жизнь енотовидной собаке.

В судьбе несчастного животного приняли участие множество отзывчивых людей, рассказывает 24 января «Велес» в своём сообществе «ВКонтакте». Енотка, как и ястреб из Ленобласти на днях, сама прибилась к человеку в новогодние каникулы. «У меня в сарае поселилась енотовидная собака. Пришла дня два назад. По фото видно, что болеет. Может, власоед, может, чесотка. Забилась в коробку и не выходит», – написала Олесия «Велесу» и попросила о помощи.

Чтобы привезти животное в «Велес», потребовалась помощь нескольких добровольцев – они откликнулись на призыв в соцсетях. Путешествие было нелёгким. Енотовидную собаку поймали у Олесии на участке, посадили в клетку, но по дороге она сломала клетку и убежала. Её снова поймали и всё-таки доставили в «клинику» – сегодня в три часа ночи.





Это самка, состояние у неё тяжёлое, отвечают в центре помощи животным. И благодарят замечательных людей, который отложили свои дела, чтобы облегчить участь зверя.