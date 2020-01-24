Петербургские водители не могут удержаться на дороге и собирают столбы и заборы

Внезапный снег продолжает собирать аварии в Петербурге. Водители не могут удержать машины на дороге и сшибают заборы. Утром несколько автомобилей успели «убраться» на дамбе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе по дороге в Лисий Нос в кювет улетело легковое такси Uber. На кадрах с места ДТП видно, что у машины повреждена передняя часть. По словам одного из участников группы, автомобиль «подкосил столб», а авария произошла еще утром: «В 7:40 он уже там торчал, ДПС, МЧС были на месте, скорой не видел».

В отделе пропаганды уточнили, что около 6:50 у дома 47 по Приморскому шоссе мужчина на автомобиле KIA врезался в опору освещения. В результате водитель получил травмы средней степени тяжести.





Несколько часов спустя в ДТП попал очередной каршеринг. Renault Captur «Яндекс.Драйва» снес металлическое ограждение проезжей части на Выборгском шоссе перед поворотом на Парковую улицу, пишет очевидец Иван. О пострадавших не сообщается. До этого другой каршеринговый «Каптюр» уехал в столб в Гатчине.

Неожиданный для этой зимы снег еще вечером и ночью начал собирать аварии на дорогах Петербурга, в том числе и массовые. Утро продолжило «день жестянщика»: несколько машин попали в ДТП на дамбе – на внутреннем кольце КАД от Кронштадта в сторону Горской, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На кадрах с места ДТП видно въехавшую во внедорожник легковушку в левой полосе. Рядом в правом ряду – еще один легковой автомобиль с разбитой передней частью. «Мы ехали там в это время. Этот чувак на «Ауди» пролетел мимо на скорости минимум 180, а потом мы впереди его встретили вот в таком виде», – комментирует Елена.

«Ехала: справа 3 машины стояло и слева тоже 3 машины, удивилась, как они так скучковались, ведь дорога была пустая и чистая. Служб ещё не было», – добавляет очевидица Татьяна.