Главе петербургской почты внесли представление за документы клиентов на помойке

В Петербурге начальник почтамта получил представление за выброшенные на помойку документы с персональными данными граждан.

Об этом 24 января сообщает прокуратура города.

«Проверка показала, что 8 почтовым отделением Санкт-Петербургского Почтамта в октябре 2019 года выброшены в ПУХТО документы, содержащие персональные данные местных жителей (поручения на выплату с истекшим сроком предъявления)», – отметил надзор.

Это прямое нарушение конституционного права на тайну связи, из-за чего начальнику Санкт-Петербургского почтамта внесли представление.





Напомним, фото с выкинутыми на помойку документами горожане опубликовали в социальных сетях 4 октября 2019 года. Это были бумаги с фамилиями клиентов, их адресами, контактами, размерами пенсий. Указан был и адрес почтового отделения: Английский проспект, 45. Сами поручения валялись в другом конце города — в Выборгском районе. На почте тогда нашему изданию заявили, что это архивные документы 2015 года. Их якобы выбросил подрядчик.