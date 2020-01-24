Петербургские депутаты хотят уничтожить лазейку для торговли снюсами

Комитет по законодательству петербургского парламента предварительно одобрил инициативу запретить продавать несовершеннолетним снюсы, в которых нет табака, но есть никотин. Этот законопроект члены парламентского комитета поддержали на заседании 24 января.

Продавать и сосательный, и жевательный табак (снюсы и насвай) детям в России сейчас запрещено и так. «При этом недобросовестные предприниматели пытаются продавать их аналоги для рассасывания или жевания в виде леденцов и конфет, где табак заменен на никотин», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива подразумевает, что нарушителям запрета будет грозить штраф. Его депутаты предлагают установить на уровне 3-5 тыс. рублей для физлиц, до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Разработал законопроект комитет по законодательству во главе с единороссом Денисом Четырбоком. Заксобранию предстоит рассмотреть его на пленарном заседании.

Ранее войну снюсам объявил, будучи в должности премьер-министра, Дмитрий Медведев: он поручил МВД пресечь их незаконное распространение. В начале января Роспотребнадзор отчитался о том, что изъял из продажи около миллиона единиц никотиносодержащих некурительных смесей. Кроме того, ведомство организовало горячую линию, с помощью которой можно задать вопросы о вреде снюсов. «Фонтанка» подробно писала о том, что такое снюсы и как власти пытаются с ними бороться.



