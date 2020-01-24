Агрессивного «похитителя троллейбусов», ударившего водителя, видели в южных районах. Там он вечерами терроризирует трамваи

Читатели «Фонтанки» подсказывают полиции и «Горэлектротрансу», где искать напавшего на водителя троллейбуса. Каждый вечер от него шарахаются пассажиры 36-го трамвая (Оборонная улица – Стрельна).

На призыв ГЭТа опознать злодея с Васильевского острова, который 17 января напал на водителя троллейбуса, откликнулись читатели «Фонтанки». Судя по комментарию, автор и сам работает на предприятии водителем, только управляет он трамваем.

«Этот полоумный похититель троллейбусов каждый день ездит на 36 трамвае по вечерам, ругается с пассажирами и достает водителей, ко мне пару раз пытался прорваться в кабину, но не получилось. И когда его что-то не устраивает, он начинает кулаками бить по лобовому стеклу», – описывает читатель.





Видео с улицы Кораблестроителей ГЭТ опубликовал два дня назад. На кадрах мужчина залезает в кабину водителя, когда водитель уже по окончании круга на маршруте проверяла салон. Агрессивного прохожего удалось выгнать, но уходил он с боем – женщине пришлось обращаться к медикам.