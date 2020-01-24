Болгария - не заграница? Болгарская прокуратура оставила «российских шпионов» без уголовных дел

В балканской республике были проведены досудебные разбирательства в отношении деятельности двух россиян, но уголовные дела приостановили из-за их дипстатуса.

«Главный прокурор Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел о сборе доказательств в отношении разведывательной деятельности, осуществляемой на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатическим иммунитетом», – сообщается 24 января на сайте прокуратуры Болгарии.

В ходе досудебных разбирательств было установлено, что с 2017 года гражданин России с дипломатическим статусом якобы «вел разведывательную деятельность». Его интересовала в первую очередь информация о «механизмах избирательного процесса в стране». Другой гражданин РФ собирал секретные сведения об энергетике. Для этого дипломат из Торгового представительства Российской Федерации в Софии якобы установил контакты с болгарскими источниками.

«Уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании статьи 25 <...> – «работник – лицо с неприкосновенностью», – резюмирует прокуратура.





Как стало известно ТАСС, российская дипмиссия в Софии не получила информации по этому поводу.

Накануне прокуратура балканской республики объявила в международный розыск трех россиян из-за попытки отравления «неопознанным веществом». Ведомство ранее уже показывало человека, который может быть причастен к отравлению местного торговца оружием. Болгарские СМИ пишут, что сотрудники ГРУ могли приехать в страну трижды, разным составом. Вычислить их среди попутчиков удалось по номерам паспортов, которые шли номерами один за другим. Как пишут в СМИ, на опубликованном прокуратурой видео может быть 45-летний россиянин Сергей Федотов, на которого «Фонтанка» обратила внимание ещё после отравления Скрипалей в Солсбери. По данным местной полиции, Федотов находился в Болгарии в день отравления.