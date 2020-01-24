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24.01.2020 18:00
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Досуг на Царскосельских холмах: от культурного променада до спортивных состязаний

Как организовать детский досуг, «чтобы не было мучительно больно...»? Этот вопрос интересует каждого сознательного родителя.

Досуг на Царскосельских холмах: от культурного променада до спортивных состязаний

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Конечно, проще занять ребёнка формально – вручить в руки планшет, смартфон и освободить для себя свободное время. Но будет ли это полезно для гармоничного формирования личности? Весьма сомнительно. Для становления характера, развития способностей, укрепления здоровья нужны активные игры, творческие и интеллектуальные занятия, спорт.

Всё начинается с детства

Танцы, рукоделие, иностранные языки? Или всё-таки пение? Хорошо, когда есть выбор. Может быть, ребёнок захочет заниматься и футболом, и шахматами. Именно в детстве способности раскрываются наилучшим образом, формируется самооценка и закрепляются привычки. Жители нового престижного микрорайона «На Царскосельских холмах», который строит компания «Терминал-Ресурс» на подъезде к Пушкину, рядом с домом могут выбрать досуг для всех членов семьи.

В центре развития

В развивающем центре «Домик Культуры» проводятся занятия по йоге, стретчингу, художественной гимнастике, бальным, уличным и латиноамериканским танцам. Набирает популярность среди местных жителей новый тренд фитнеса скиппинг – спортивная скакалка. Работают творческие мастерские по гончарному делу, бисероплетению, поделкам из природного материала, театральная студия. Открыты секции ритмики, боевого самбо, кружок робототехники и конструирования, а также курсы английского и китайского языков. Пока взрослые занимаются фитнесом, с малышами от 1 года проводят занятия профессиональные педагоги.

Жители Царскосельских холмов проявляют большой интерес к прикладному творчеству. Мастер-классы для детей и взрослых проходят в досуговом центре.

– Такие занятия способствуют развитию творческих способностей, разнообразят досуг, укрепляют отношения и улучшают взаимопонимание в семье, – считают организаторы занятий. – У нас есть несколько разных направлений. Это творческие занятия, подготовка к школе, иностранные языки, рукопашный бой, пилатес, капоэйра и другие. Мы сотрудничаем только с профессиональными педагогами, имеющими соответствующую квалификацию и собственные учебные программы.

Здесь можно заняться не только творчеством, но и позаботиться о своем здоровье. Недавно открылась секция общефизической подготовки, направленная на профилактику сколиоза, кифоза и нарушения осанки у детей и подростков. Для взрослых занятия проводятся по вечерам.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовый детский сад

Во дворе жилого комплекса «Образцовый квартал 2» находится современный детский садик с бассейном. В прошлом году он победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования» на городском смотре-конкурсе.

– Мы даём возможность каждому ребенку реализовать свои способности и таланты. Наши воспитанники регулярно участвуют в городских и международных конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях и регулярно занимают призовые места, – говорит заведующая детским садом № 47 Пушкинского района Петербурга Ангелика Майорова.

Культурный слой

Пушкин с окрестностями – это не только район комфортного проживания, но и популярное туристическое направление. Такое разнообразие исторических и культурных объектов присуще далеко не каждому району. При невысокой плотности населения здесь сложилась особая социальная среда. Дворцово-парковые ансамбли, музеи, библиотеки позволяют организовать культурный досуг для всей семьи. Жители «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах» могут добраться до знаменитых дворцов и парков всего за 10 минут.

Движение – жизнь!

В Пушкинском районе сформировался конгломерат спортивных и оздоровительных центров. В многопрофильном спортивном комплексе «Высота» работают секции волейбола, футбола, тенниса, единоборств, идёт набор в группы йоги, пилатеса, хореографии. Конноспортивный клуб «Райдер» проводит обучение верховой езде и регулярно организует соревнования. На Волхонском шоссе работает теннисный клуб. Рядом с новостройками готовится к открытию Ледовая арена, где будут обучать юных хоккеистов и фигуристов. В 20 минутах езды от «Царскосельских холмов» расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк». На его территории можно выбрать занятие по вкусу в каждом сезоне: горные велосипеды или верховую езду, катание на лыжах или сноуборде.

Отдел продаж квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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