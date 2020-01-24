Досуг на Царскосельских холмах: от культурного променада до спортивных состязаний

Как организовать детский досуг, «чтобы не было мучительно больно...»? Этот вопрос интересует каждого сознательного родителя.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Конечно, проще занять ребёнка формально – вручить в руки планшет, смартфон и освободить для себя свободное время. Но будет ли это полезно для гармоничного формирования личности? Весьма сомнительно. Для становления характера, развития способностей, укрепления здоровья нужны активные игры, творческие и интеллектуальные занятия, спорт.

Всё начинается с детства

Танцы, рукоделие, иностранные языки? Или всё-таки пение? Хорошо, когда есть выбор. Может быть, ребёнок захочет заниматься и футболом, и шахматами. Именно в детстве способности раскрываются наилучшим образом, формируется самооценка и закрепляются привычки. Жители нового престижного микрорайона «На Царскосельских холмах», который строит компания «Терминал-Ресурс» на подъезде к Пушкину, рядом с домом могут выбрать досуг для всех членов семьи.

В центре развития

В развивающем центре «Домик Культуры» проводятся занятия по йоге, стретчингу, художественной гимнастике, бальным, уличным и латиноамериканским танцам. Набирает популярность среди местных жителей новый тренд фитнеса скиппинг – спортивная скакалка. Работают творческие мастерские по гончарному делу, бисероплетению, поделкам из природного материала, театральная студия. Открыты секции ритмики, боевого самбо, кружок робототехники и конструирования, а также курсы английского и китайского языков. Пока взрослые занимаются фитнесом, с малышами от 1 года проводят занятия профессиональные педагоги.

Жители Царскосельских холмов проявляют большой интерес к прикладному творчеству. Мастер-классы для детей и взрослых проходят в досуговом центре.

– Такие занятия способствуют развитию творческих способностей, разнообразят досуг, укрепляют отношения и улучшают взаимопонимание в семье, – считают организаторы занятий. – У нас есть несколько разных направлений. Это творческие занятия, подготовка к школе, иностранные языки, рукопашный бой, пилатес, капоэйра и другие. Мы сотрудничаем только с профессиональными педагогами, имеющими соответствующую квалификацию и собственные учебные программы.

Здесь можно заняться не только творчеством, но и позаботиться о своем здоровье. Недавно открылась секция общефизической подготовки, направленная на профилактику сколиоза, кифоза и нарушения осанки у детей и подростков. Для взрослых занятия проводятся по вечерам.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовый детский сад

Во дворе жилого комплекса «Образцовый квартал 2» находится современный детский садик с бассейном. В прошлом году он победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования» на городском смотре-конкурсе.

– Мы даём возможность каждому ребенку реализовать свои способности и таланты. Наши воспитанники регулярно участвуют в городских и международных конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях и регулярно занимают призовые места, – говорит заведующая детским садом № 47 Пушкинского района Петербурга Ангелика Майорова.

Культурный слой

Пушкин с окрестностями – это не только район комфортного проживания, но и популярное туристическое направление. Такое разнообразие исторических и культурных объектов присуще далеко не каждому району. При невысокой плотности населения здесь сложилась особая социальная среда. Дворцово-парковые ансамбли, музеи, библиотеки позволяют организовать культурный досуг для всей семьи. Жители «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах» могут добраться до знаменитых дворцов и парков всего за 10 минут.

Движение – жизнь!

В Пушкинском районе сформировался конгломерат спортивных и оздоровительных центров. В многопрофильном спортивном комплексе «Высота» работают секции волейбола, футбола, тенниса, единоборств, идёт набор в группы йоги, пилатеса, хореографии. Конноспортивный клуб «Райдер» проводит обучение верховой езде и регулярно организует соревнования. На Волхонском шоссе работает теннисный клуб. Рядом с новостройками готовится к открытию Ледовая арена, где будут обучать юных хоккеистов и фигуристов. В 20 минутах езды от «Царскосельских холмов» расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк». На его территории можно выбрать занятие по вкусу в каждом сезоне: горные велосипеды или верховую езду, катание на лыжах или сноуборде.

Отдел продаж квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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