Любимый лжеминёрами сервис не передаст России данные о пользователях. ФСБ в Startmail назвали «наследницей КГБ»

Руководство почтового сервиса Startmail заявило, что не будет передавать российским службам данные о своих пользователях, и подчеркнуло, что сотрудничество возможно только через «международные юридические процедуры». ФСБ в компании назвали «наследницей КГБ».

Как 24 января пишут «Открытые медиа» со ссылкой на текст официального письма Startmail, руководство сервиса якобы узнало об ограничении своей работы из сообщений СМИ. С 23 января Роскомнадзор заблокировал его из-за того, что порталом пользуются лжеминёры.

Предупреждение о предстоящей остановке работы Startmail администрация сервиса получила 21 января: тогда российская сторона уведомила её о том, что портал входит в реестр организаторов распространения информации. На это представители компании заявили, что никогда не регистрировались в таком перечне.

«Если в отношении определенных учетных записей Startmail требуется судебное разбирательство, то мы рекомендуем российским властям пересмотреть свою позицию и следовать установленным международным юридическим процедурам, а не пытаться заблокировать доступ и лишить российских граждан доступа к безопасному и конфиденциальному почтовому сервису», – обозначили позицию в Startmail. Руководство сервиса считает, что эффективнее и разумнее со стороны России было бы сообщить о действиях пользователей и угрозах минирования в службу поддержки или к голландским властям.





О блокировке почтового сервиса из Нидерландов Роскомнадзор объявил накануне, 23 января. Сообщается, что именно через этот сайт в Россию неизвестные отправили тысячи сообщений о заминированиях зданий государственных организаций, станций метро и музеев в Москве и Петербурге. От ежедневных эвакуаций с ноября 2019 каждый день страдают жители.

Название зарубежного почтового сервиса фигурировало в адресах электронных почт лжеминёров практически с первых дней провокационных рассылок, например, его можно увидеть в названии адреса «malofeevbtc@startmail.com». Пока блокировка ситуацию не изменила. 24 января эвакуации в Петербурге продолжились.