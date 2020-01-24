Двух отправленных в больницу Петербурга с подозрением на коронавирус готовят к выписке

Госпитализированные в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус пациенты готовятся к выписке. Об этом журналистам 24 января заявил главврач медицинского учреждения Алексей Яковлев.

«Один готовится к выписке, второй во второй половине дня, вероятно, тоже будет готовиться к выписке», – сказал руководитель больницы.

О каких именно пациентах идёт речь, Яковлев не уточнил, сославшись на персональные данные. Ранее в Боткинскую больницу госпитализировали двух пассажиров из Пулково. У них коронавирус не подтвердился. Позже помощь медиков понадобилась гражданке Китая, её забрали из хостела. Главврач Боткинской больницы заверил, что у всех троих на сегодняшний день нет температуры.



