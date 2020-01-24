Двух отправленных в больницу Петербурга с подозрением на коронавирус готовят к выписке
Госпитализированные в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус пациенты готовятся к выписке. Об этом журналистам 24 января заявил главврач медицинского учреждения Алексей Яковлев.
«Один готовится к выписке, второй во второй половине дня, вероятно, тоже будет готовиться к выписке», – сказал руководитель больницы.
О каких именно пациентах идёт речь, Яковлев не уточнил, сославшись на персональные данные. Ранее в Боткинскую больницу госпитализировали двух пассажиров из Пулково. У них коронавирус не подтвердился. Позже помощь медиков понадобилась гражданке Китая, её забрали из хостела. Главврач Боткинской больницы заверил, что у всех троих на сегодняшний день нет температуры.
Справка:
Число заразившихся коронавирусом в Китае продолжает расти. По последним данным, выявлено 830 случаев заболевания, 25 человек погибли. Власти страны закрыли более десяти городов в провинции Хубэй из-за вируса. Кроме того, в Поднебесной ограничивают массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV.
Утром 24 января стало известно, что в Финляндии госпитализированы два китайских туриста с подозрением на коронавирус.