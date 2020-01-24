Тяжёлое ДТП в Ярославле с трёх ракурсов: автобус протаранил другой автобус, и тот впечатал легковушку в дом

Один человек погиб и как минимум 16 пострадали в результате утренней аварии в Ярославле с двумя автобусами и легковым автомобилем.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, 24 января в 6:52 на перекрёстке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы, по предварительной информации, автобус ЛиАЗ ударил попутный автобус ЛиАЗ, после чего один из них задел легковой автомобиль. Один человек погиб, и, по данным на 8:30, госпитализированы были семеро.

Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 16. Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё 11 приехали сами, пишет 76.RU со ссылкой на департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.





ДТП зафиксировали три камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автобус догоняет собрата у перекрёстка и выталкивает его налево в сторону тротуара, а сам выезжает на разделительный газон, сносит светофор и катится несколько десятков метров. Так, по встречке, он проехал целый квартал до пересечения с улицей Наумова, по диагонали пересёк перекрёсток и остановился рядом со зданием, срубив дерево. Другой автобус ударил легковушку, и она, пробив ограждение, врезалась в дом.

Видео: YouTube/SafeRegion

По данным 76.RU, погибший мужчина – один из пассажиров автобуса. «В одном из автобусов у мужчины пошла пена изо рта, и он умер», – рассказывали очевидцы. Оба автобуса перед выездами прошли осмотр механика, водители прошли медосмотр. Шофёру, совершившему ДТП, 60 лет, его общий водительский стаж – с 1982 года. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2009 года у него права категории Д.

ДТП вызвало в Ярославле 10-балльные пробки. «Многие водители, мимо проезжающие, забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! – писали горожане в соцсетях. – Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать».

Прокурор Ярославля сообщил о начале совместной с ГИБДД проверки по факту ДТП, а также проверки деятельности автотранспортного предприятия по организации перевозок пассажиров.