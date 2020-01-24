На юго-западе Петербурга «замёрзшие и немытые» просят вернуть комфорт в квартиры

Без утреннего душа вынужденно отправилась на работу часть жителей Кировского района Петербурга 24 января. По их словам, закаляться в остывающих квартирах приходится не первый день.

«На проспекте Стачек уже второй день нет отопления и горячей воды. Отключили позавчера, вчера воду вернули, но ненадолго – опять холодная из обоих кранов. С уважением, замерзший и немытый житель района», – написал «Фонтанке» читатель.

Его соседка с проспекта Стачек, 220, корпус 3, добавила, что мёрзнут также несколько домов на улице Лёни Голикова. Сама она отсутствие горячей воды заметила около десяти вечера накануне, притом что и сутками ранее некоторое время также из кранов бежала только холодная.

«На проспекте Ветеранов идут работы по реконструкции теплосети, похоже, нас они зацепили. Теперь говорят, что какая-то авария, но сроков не называют», – жалуются жители.





В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что в ночь на 24 января во время планового объезда обнаружили дефект на тепломагистрали на Лёни Голикова, 53. Уже заменили 8,5 метров ненадёжного участка и укладывают новый трубопровод. Потребителей на это время перевели на резервную схему теплоснабжения, добавляют в компании. По информации «Фонтанки», речь идёт о 91 здании.

Ремонт планируют закончить в 23:30. Скорректировать плату за горячее водоснабжение можно, обратившись в управляющую компанию, подсказывают в «Теплосети».