Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Группа «Эталон»

Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Отапливаемый паркинг рассчитан на 378 машиномест. Общая площадь автостоянки составляет 15,4 тыс. кв. м. Будущие жители корпуса 4.15, а также парадных 1, 2, 4, 5, 9 и 10 корпуса 4.13 ЖК Галактика Pro смогут спускаться в подземный паркинг на лифте.

Цены на старте продаж начинаются от 818 тыс. рублей при условии единовременной 100% оплаты. Также доступна рассрочка от застройщика.

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф