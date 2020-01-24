Под китайским светом в Красном Селе проявилось уголовное. Со склада контрафакта изъяли 180 тысяч ламп

Оперативники «потребительского» отдела экономической полиции Петербурга навестили склад в Красном Селе. Там они нашли профессиональное оборудование, фирменные коробки, но китайские автомобильные лампочки внутри.

По данным «Фонтанки», к утру 24 января перспектива возбуждения уголовного дела по статье о незаконном использовании товарного знака маячит перед 8 сотрудниками склада, которых увезли из Красного Села вместе со всем изъятым. Пересчитывать коробки с лампочками оперативники пришли на улицу Свободы, 57 Д, два дня назад, склад расположился между двух садоводств. Проверили семь помещений, увезли 180 тысяч автомобильных лампочек для фар. Некачественное китайское задержанные граждане упаковывали на профессиональном оборудовании в коробки с названиями таких компаний как нидерландский Philips, немецкие Narva и Osram. Предварительный ущерб оценивается примерно в 50 млн рублей.



