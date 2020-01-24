«Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.

«Отделстрой» регулярно оказывает поддержку целевых программ Фонда в отношении детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Финансируя операции, компания дает детям шанс на здоровую, активную и счастливую жизнь.

«Мы никогда громко не заявляем о своей благотворительной деятельности, – комментирует Генеральный директор «Отделстрой» Марк Окунь, – Для нас это не просто красивые слова, а реальная помощь конкретным детям и семьям. Это внутренняя потребность, желание творить добро, помогать людям с меньшими возможностями. Она идет изнутри, от души. Я убежден, что чем больше человек добился в жизни, тем больше ответственности на него накладывается перед обществом».

Напомним, что «Отделстрой» регулярно поддерживает благотворительные программы общественных организаций – центра творческой реабилитации «Душа ребенка», фонда «Спасение», «Здоровье и будущее детей», «Стили Времени – Школа Мебельщиков» и пр. Компания не только финансирует лечение и обучение, проведение праздников, покупку оборудования и медикаментов, но и оказывает целевую помощь конкретным адресатам.

Справка о компании «Отделстрой»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» существует на рынке уже 25 лет. Свою деятельность ведет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и выполняет функции заказчика, застройщика, генерального подрядчика, девелопера, инвестора. На данный момент компанией построено около миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.