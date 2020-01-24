Forbes подсчитал, кто из миллиардеров потерял больше всех за годы премьерства Медведева. В лидерах антирейтинга — Усманов

Журнал Forbes представил рейтинг самых разбогатевших и обедневших российских миллиардеров за годы премьерства Дмитрия Медведева. За последние восемь лет у них была масса возможностей приумножить и потерять капитал — от Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу до антироссийских санкций.

Пять миллиардов долларов потерял Алишер Усманов; 4,4 млрд — Олег Дерипаска; 4,1 млрд — Филарет Гальчев. В то же время Леонид Михельсон заработал 14,5 млрд долларов; Геннадий Тимченко 13 млрд; а Вагит Алекперов — 12,4 млрд долларов, пишет 24 января издание.

Кроме того, 31 бизнесмен из тех, кто входил в список Forbes в 2012 году, перестали быть миллиардерами. Но их сменили 37 новых. Весной 2012 года суммарное состояние первой десятки самых богатых людей России составляло 140,3 млрд долларов. В январе 2020 года оно оценивалось в 199,5 млрд.

Напомним, что сам бывший председатель правительства Дмитрий Медведев остался доволен работой своего кабмина. И уже приступил к работе на новом посту зампреда Совета безопасности страны.



