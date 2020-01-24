«Фонтанка» показывает, как над Балтзаводом летала 147-тонная рубка атомного ледокола

Специалисты Балтийского завода водрузили на атомный ледокол «Урал» проекта 22220 ходовую рубку. Масса блока из восьми секций — 147 тонн.

Как сообщили на предприятии 24 января, погрузка рубки завершила очередной этап формирования надстройки ледокола, добавив ей два яруса. В ближайшее время специалистам Балтзавода предстоит установить на атомоходе «Урал» еще три укрупненных блока, в том числе мачту, оснащенную радионавигационным оборудованием.

Напомним, что во время спуска «Урала» на воду в мае 2019 года левая якорная цепь атомохода отцепилась раньше времени и упала на стапель. Ледокол утащил её с собой в Неву. Рядом были сотни гостей мероприятия с детьми. Также минимум дважды на нем происходил пожар: в апреле 2019-го загорелся рукав шланга на верхней палубе судна, а в феврале того же года выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

«Урал» – один из трех самых больших и мощных атомоходов в мире. В его торжественном спуске на воду участвовали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая стала его крестной матерью, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, экс-губернатор Георгий Полтавченко и президент ОСК Алексей Рахманов. Фоторепортаж можно посмотреть на «Фонтанке».



