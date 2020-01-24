Происшествия
Судам Петербурга не дали вернуться к работе, «заминировав» их во второй раз
Не успев вернуться к работе, суды Петербурга днем 24 января снова пошли на выход.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, на второй круг пошли Дзержинский, Петродворцовый, Колпинский, Октябрьский районные суды.
Напомним, о том, что будут «бомбить» письмами по два раза в сутки, анонимы предупредили еще на прошлой неделе. Но вторую рассылку обещали не сразу же, а ближе к концу рабочего дня. А во-вторых, грозились прибегнуть к этой мере попозже, дав неделю-другую на выполнение своих требований. Хотят же авторы самой масштабной в истории Петербурга рассылки 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи WEX.
Вчера ФСБ отчиталась, что установила, откуда идут анонимки. После этого Роскомнадзор заблокировал сервис почты Starmail. Не успела общественность обрадоваться, как злоумышленники прислали новую порцию писем — на этот раз через ресурс ProtonMail.
Справка:
По информации «Фонтанки», россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Осенью 2018 года, как ранее стало известно BBC, WEX продали дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.