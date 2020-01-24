Кому новая власть всласть. СМИ назвали российские компании, выигравшие от перестановок в правительстве

Несколько компаний могут нарастить доходы на фоне увеличения расходов нового правительства России на реализацию задач из послания президента.

«Группа российских акций готова пожинать плоды непредвиденного расходования средств в 34 миллиарда долларов при новом правительстве страны», – сообщает 24 января агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банков.

Одним из главных бенефициаров ситуации станет «Детский мир». Аналитики из Investec Bank Plc полагают, что доход ретейлера может вырасти, так как около 20 миллиардов будут выделены на поддержку малоимущих и семей с детьми. Акции компании уже поднялись на 11%.

Специалисты также считают, что дополнительные государственные расходы подстегнут среднюю зарплату на 1,3%, что может сказаться и на тратах россиян на продукты. От этого выиграет один из крупнейших российских продуктовых ретейлеров «Магнит».





«Увеличение социальных расходов может улучшить показатели погашения кредитов для розничных банков», – сообщает Bloomberg, предрекая выгоду для Сбербанка и «Тинькофф банка». После смены правительства акции крупнейшего государственного банка выросли на 4%.

Кроме того, по мнению аналитиков, рынок начал смотреть «более позитивно» на перспективы строительных проектов в России и внутренний спрос на сталь. Это благоприятно сказалось на показателях старейшего российского сталелитейного завода «Магнитогорский металлургический комбинат».