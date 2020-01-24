Прототип израильского электрического самолета «Алиса» загорелся во время испытаний. Пожар на взлетной полосе попал на видео

Прототип пассажирского электрического самолета Alice («Алиса») загорелся прямо на взлетной полосе во время испытания бортовых систем. Об этом 24 января пишет N+1 со ссылкой на Flightglobal.

Возгорание произошло в аэропорту Прескотт в Аризоне. По мнению разработчиков, причиной могла стать внешняя аккумуляторная батарея.

Отметим, «Алису» разрабатывает израильская компания Eviation Aircraft. Проект впервые обнародовали в 2017 году. На самолет установлены три электромотора и аккумуляторная батарея емкостью 900 киловатт-час, которой должно хватить для коротких региональных перелетов — на расстояния до 560 километров. Прототип рассчитан на девять пассажиров, в будущем планируется создать 22-местную версию.



