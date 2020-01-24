В изолированном Ухане за неделю построят больницу для зараженных коронавирусом на 1000 коек

В закрытом на въезд и выезд китайском Ухане в ночь на пятницу началась подготовка к строительству больницы для заражённых новым коронавирусом. Фотографии, на которых видны крупная строительная техника в поле и схема застройки, 24 января публикует сайт Центрального телевидения Китая.

Todo un reto, construir un hospital y equiparlo para 3 de Febrero, esto derivado del reciente virus en Wuhan China. ? pic.twitter.com/l128hN8n3l — JPEREGRINO (@JPEREGRINO3) 24 января 2020 г.

На роликах в соцсетях видно, что количество единиц строительной техники в поле на месте будущей больницы исчисляется десятками.





#Wuhan empieza a levantar un hospital con mil camas para infectados por el virus



Est? previsto que las obras concluyan el 3 de febrero https://t.co/xDh4lQAlrn pic.twitter.com/3F3kmDuiv3 — CIEM – Info y Emerg (@Cieminfo) 24 января 2020 г.

Власти КНР рассчитывают завершить строительство больницы на 1000 коек недалеко от центра города уже к концу следующей недели. Площадь медицинского учреждения составит 25 тысяч квадратных метров.

Wuhan gonna build a hospital within 6 days pic.twitter.com/WKo0SvLJxq — ???? ?????? ??????? (@Attiq221155) 24 января 2020 г.

«Чтобы усилить лечение пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, муниципальное правительство Уханя построит специальную больницу по модели Пекинской больницы Сяотаншань (весной 2003 года китайские власти за семь дней построили аналогичный госпиталь во время эпидемии «атипичной пневмонии», чтобы справиться с потоком больных. – Прим. ред.). Больница будет завершена к 3 февраля. Строительная площадка проекта расположена в Уханьском санатории на озере Жидиан», – уточняет Центральное телевидение Китая.

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV, который был выявлен в начале января в Ухане, к пятнице достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 12 городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.

С подозрением на коронавирус госпитализированы двое китайских туристов из Уханя в курортном посёлке Ивало на севере Финляндии.

Из-за китайского коронавируса в России введена проверка вещей пассажиров из Азии. Изымаются продукты без маркировки и обработки.

В четверг в Боткинскую больницу Петербурга был доставлен третий человек с подозрением на заражение. Сегодня стало известно, что первые двое пациентов, у которых мог быть коронавирус, уже готовятся к выписке.

Ранее в интервью «Фонтанке» житель города Ухань рассказал, как ему удалось покинуть город.