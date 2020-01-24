Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

фото предоставлено: Компания Л1

Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.

Задача будущих специалистов – на примере реальных объектов продемонстрировать профессиональные возможности и подтвердить свою квалификацию. Так, для построенного в ЖК «Лондон Парк» ФОКа необходимо разработать элементы благоустройства прилегающей территории и внутренний дизайн.

Более комплексная и одновременно интересная работа предстоит в ЖК «Премьер Палас» на Петроградской стороне. Расположенные внутри комплекса корпус и водонапорная башня завода «Вулкан» были построены в 1911 году и сегодня признаны объектами культурного наследия. От дипломника потребуется представить проект графической реконструкции фасадов, соответствующий историческому наследию. После чего можно будет приступать к разработке дизайна интерьера и благоустройства окружающей территории.

Первый этап в работе над памятником индустриальной архитектуры уже пройден: предложенное дипломницей функциональное назначение объекта успешно согласовано девелопером. «Мы всегда приветствуем нестандартный подход, и вариант дипломницы СПбГУ показался нам интересным, – говорит директор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова. – Студентка предложила создать в здании многофункциональную библиотеку, ориентированную на жителей «Премьер Паласа». Там будут читальные залы, кафе, мультимедийный и лекционный залы и досуговые помещения, в том числе для детей. По сути это культурный центр с ведущей библиотечной функцией. Это не значит, что реализован будет именно он. Но это оригинальная и полезная с социальной точки зрения идея».

При желании застройщик сможет осуществить на практике подготовленные бакалаврами СПБГУ проекты после защиты дипломов.