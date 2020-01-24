Авторы анонимной рассылки перешли на Proton. Школы, суды и магазины в Петербурге «минируют» от имени Mr. Bortnikov

Вслед за судами, часть из которых вернулась к работе, на выход утром 24 января отправились школьники. Для рассылки требующие биткоины лжеминеры теперь используют сервис ProtonMail.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, эвакуируют, например, 533-й лицей в Красногвардейском районе. В рассылке, которую получают суды, также указаны магазины «Магнит» и «Пятерочка», городские гостиницы. По информации пресс-службы судов, эвакуированы Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский районные суды, сообщение о заминировании Пушкинского районного суда поступило сразу в полицию.

На этот раз рассылка пришла через сервис ProtonMail, авторы подписались как spasenie.vnove и Mr.Bortnikov. Еще накануне лжеминеры пользовались услугами Startmail, но сайт заблокировал Роскомнадзор – на необходимость таких мер спустя два месяца рассылки указала ФСБ.



