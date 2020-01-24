Происшествия
Авторы анонимной рассылки перешли на Proton. Школы, суды и магазины в Петербурге «минируют» от имени Mr. Bortnikov
Вслед за судами, часть из которых вернулась к работе, на выход утром 24 января отправились школьники. Для рассылки требующие биткоины лжеминеры теперь используют сервис ProtonMail.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, эвакуируют, например, 533-й лицей в Красногвардейском районе. В рассылке, которую получают суды, также указаны магазины «Магнит» и «Пятерочка», городские гостиницы. По информации пресс-службы судов, эвакуированы Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский районные суды, сообщение о заминировании Пушкинского районного суда поступило сразу в полицию.
На этот раз рассылка пришла через сервис ProtonMail, авторы подписались как spasenie.vnove и Mr.Bortnikov. Еще накануне лжеминеры пользовались услугами Startmail, но сайт заблокировал Роскомнадзор – на необходимость таких мер спустя два месяца рассылки указала ФСБ.
Справка:
По информации «Фонтанки», россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Осенью 2018 года, как ранее стало известно BBC, WEX продали дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.