Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.

В торжественной церемонии открытия приняли участие топ-менеджеры Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок, первый заместитель председателя правления, Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления, Павел Лосев – директор Новосибирского филиала Банка.

Рассказывая о планах развития Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске, первый заместитель председателя Правления Павел Филимоненок отметил: «Мы считаем Новосибирск одним из наиболее перспективных регионов для бизнеса Банка. Новосибирск – центр Сибири, третий по численности населения город России. Это крупный транспортный узел, а также один из крупнейших промышленных, научных, деловых и торговых центров нашей страны. Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики и повышение уровня жизни в Новосибирске. Благодаря филиалу Банка «Санкт-Петербург» и новой команде, которую возглавил Павел Лосев, мы планируем активизировать взаимодействие с ведущими компаниями региона, работающими в приоритетных отраслях экономики Новосибирской области, а также построить удобный и комфортный банк для бизнеса и жителей города».

Вячеслав Ермолин, заместитель председателя Правления, руководитель корпоративного блока Банка «Санкт-Петербург», в своем выступлении обозначил ключевые драйверы развития корпоративного бизнеса в регионе – отраслевая экспертиза в различных областях, а также рост объемов обслуживания клиентов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Строя лучший транзакционный банк для среднего и малого бизнеса, сегодня Банк предлагает клиентам полный спектр услуг, который постоянно расширяется. Для крупного бизнеса Новосибирска Банк «Санкт-Петербург» планирует стать полноценным финансовым партнером. В своем развитии в регионе Банк делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы для обслуживания бизнеса.

Банк ставит амбициозные планы перед своим филиалом в Новосибирске. Так, основная стратегия Банка «Санкт-Петербург» при кредитовании корпоративного бизнеса региона – увеличение объема кредитного портфеля, увеличение доли рынка, развитие доли непроцентных доходов, увеличение средств юридических лиц на расчетных счетах, развитие отношений с властью в части реализации муниципальных проектов.

«Наша цель – занять достойную позицию на банковском рынке региона. И для этого, в первую очередь, мы должны обеспечить качественное обслуживание клиентов, повысить уровень клиентоориентированности и узнаваемости Банка, а также сократить дистанцию между действительно хорошим банковским продуктом и клиентом», – сообщил Павел Лосев, директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»