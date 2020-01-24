Фургон, ехавший по тротуару в Красном Селе, подкрался к стоящей девушке сзади и ударил её в спину

Возмутительное ДТП в Красном Селе утром 24 января попало на видео. Водитель скрылся.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», на перекрестке Кингисеппского шоссе и Гаражной улицы девушка стояла на тротуаре в ожидании зелёного сигнала светофора. Но «нужно смотреть не только направо и налево, лучше ещё и оглядываться без перерыва», пишет паблик. На девушку совершил наезд водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом по тротуару. Таким образом – задом и по участку, предназначенному для пешеходов, – он выбирался на проезжую часть.

Видео: YouTube/Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село





Фургон чуть не вытолкнул пешехода на дорогу и испачкал ей одежду и рюкзак. Также девушка могла упасть прямо под колёса. Хоть с виду особого удара не было, она жалуется на боль в спине, отмечают очевидцы. По их словам, водитель и его пассажиры что-то сказали девушке на иностранных языках в грубой форме, после чего покинули место происшествия.

Примерно в то же время в центре Петербурга водитель другого фургона, также как будто с закрытыми глазами, протаранил стоящие машины и скрылся. Однако камера видеонаблюдения следила за ним. Когда его поймали, он признался, что пил коньяк.



