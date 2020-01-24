Петербургские депутаты пожаловались в прокуратуру на Федерацию профсоюзов. Просят проверить, зачем она продавала имущество

Депутаты Законодательного собрания Петербурга написали письмо прокурору города Сергею Литвиненко: они попросили проверить работу Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП). Об этом сообщила пресс-служба городского парламента 24 января.

Парламентарии попросили проверить, насколько законно ЛФП продавала свое имущество — «санатории, пансионаты, дворцы и дома культуры, а также спортивные клубы» — и как распоряжалась вырученными средствами. В письме депутаты обратили внимание прокурора, что в соответствии с собственным уставом организация должна сохранять профсоюзное имущество, и сделки по его продаже с уставной задачей не соотносятся.

Авторы письма — члены рабочей группы по анализу профсоюзной деятельности, созданной в городском парламенте в ноябре. Ее возглавляет депутат от «Единой России» Елена Киселева. Как ранее писала «Фонтанка», работой ЛФП петербургские депутаты заинтересовались после того, как руководство Федерации независимых профсоюзов России вступило в конфликт со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

21 января Ленинградская федерация профсоюзов распространила заявление, в котором обвинила фракцию «Единая Россия» в петербургском Заксобрании в «политическом преследовании», отказала ей в доверии и потребовала извинений. Руководитель рабочей группы Елена Киселева заявила «Фонтанке», что не видит причин просить у профсоюзов прощения.



