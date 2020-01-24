МВД прощается с Windows. Полиция потратила 1,4 млрд на компьютеры с российским софтом

Министерство внутренних дел России закупило для своих нужд 31 тысячу лицензий отечественной операционной системы Astra Linux, а также системные блоки и мониторы. Это крупнейшая единовременная закупка ОС, пишет «Коммерсантъ» 24 января.

Как сообщили изданию в Astra Linux, общая стоимость покупки вместе с мониторами и системными блоками HP составила 1,4 млрд рублей. Непосредственно на лицензии ОС пришлось порядка 180 миллионов. Сейчас системные администраторы МВД переучиваются с Windows на Linux. Пока дистанционное обучение прошли 135 сотрудников по всей стране.

Услуги по техподдержке и обновлению ОС будет оказывать компания AT Consulting. Компанию называют IT-подрядчиком МВД, её основатель Сергей Шилов, напоминает газета, был замешан в уголовном деле о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы полицейского ведомства с ущербом в 1,4 млрд рублей. Весной 2019 года дело прекращено, за фигурантами признали право на реабилитацию.

Ранее от использования Windows на служебных компьютерах решили отказаться в Минобороны. В качестве операционной системы одобрена Astra Linux. Ею, например, снабжают планшеты для армии, которые собирают в Петербурге и обходятся в 350 тысяч рублей за штуку. От отечественного софта госорганы ожидают большей безопасности и меньшей цены.





Эксперты подтверждают, что работать на Linux в дальнейшем будет дешевле, если сотрудники ведомств смогут адаптироваться к системе за первый год.