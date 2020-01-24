В драке на Заставской сошлись курильщики кальяна и любители пейнтбола. Их развезли по разным отделам

После массовой драки в Московском районе Петербурга в одном отделе полиции оказались десять сотрудников порта, в другом – автолюбитель из Дагестана.

По данным «Фонтанки», все 11 задержанных к утру 24 января покинули отделы с протоколами за мелкое хулиганство, но дошло и до возбуждения уголовного дела — тоже по хулиганской статье. По предварительной информации, подозреваемых в нем пока нет. Как рассказал журналисту один из участников драки со стороны тех, кто защищал тротуар от Porsche, молодые люди после работы отдыхали в пейнтбольном клубе, нашлось там место и алкоголю. По воспоминаниям тех, с кем удалось поговорить «Фонтанке», машина была новой и на вид дорогой, марку собеседники назвать затруднились. Подмога к водителю прибыла за считаные минуты, «стопхамовцы» полагают, что друзья владельца Porsche отдыхали в кальянной на Заставской улице, в том же доме, где сотрудники порта играли в пейнтбол.

Одному из собеседников в отделе полиции понадобилась помощь врачей, но порез на брови поводом для госпитализации не послужил. Все участники драки получили легкие травмы.

По данным издания, автомобилем управлял 24-летний уроженец Дагестана, в Петербурге он живет на Васильевском острове. Porsche на него не зарегистрирован, но есть два «Мерседеса», молодой человек предпочитает красивые госномера, например с буквами В***ОР или М***НУ. Никакого бизнеса на него не зарегистрировано. Судя по соцсетям, родственники молодого человека занимаются грузоперевозками. Ничего «медийного», как предполагалось ранее, в нем нет.

Напомним, драка началась после того, как на глазах подвыпивших работяг Porsche поехал по тротуару. По некоторым данным, в запале молодые люди разбили лобовое стекло автомобиля, помогать водителю выбежали с десяток его друзей. Драка стенка на стенку закончилась с приездом полиции, Росгвардии и ГИБДД.



