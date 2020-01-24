Из бюджета Германии выделят 12 миллионов евро на поддержку блокадников

Германия выделит 12 миллионов евро из бюджета для поддержки «ныне здравствующих блокадников» до конца января 2020 года. Основная часть суммы пойдёт на модернизацию петербургского Госпиталя ветеранов войн, на эти же деньги в городе создадут международный Центр встреч.

Как 24 января сообщает «Коммерсантъ», поддержать конкретную больницу в ФРГ решили, потому что именно в госпитале ежегодно лечатся около 35 тысяч человек, в том числе ветераны Великой Отечественной, и специалистам требуется новейшее оборудование. При этом около 10% от общей суммы «гуманитарного жеста» используют на социально-культурные нужды. На базе Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе на Невском проспекте планируется создать новый Центр встреч для российской и немецкой общественности. Волонтёры и специалисты будут сохранять память о войне и «вспоминать о событиях прошлого», организовывать просветительские лекции, выезды и семинары для всех желающих, а также помогать ветеранам-блокадникам. По информации «Коммерсанта», все бумаги должны быть подписаны уже в начале следующей недели.

О старте проекта по поддержке жителей Ленинграда немецкая сторона сообщила 27 января 2019 года, в День полного освобождения города от фашистской блокады. За год до этого, в 2018-м, проект активно обсуждали ответственные лица. «Страдания, причиненные немцами в России, особенно хорошо знакомы людям в Санкт-Петербурге», – пояснил решение Германии совершить «добровольный гуманитарный жест» министр иностранных дел Хайко Маас. Такой шаг должен показать, что Берлин «осознает свою историческую ответственность».

В 2020 году День 76-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда пройдёт без парада, но с традиционным салютом. 27 января на стрелке Васильевского острова развернут экспозиции о Великой Отечественной войне, посвящённые оружию, противотанковой обороне, жизни разведчиков и защитников Ленинграда.



