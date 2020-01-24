Полиция пришла за пырнувшим ножом автовладельца. В трех «случайных» ударах на Стачек признался инженер

Брошенный в машину окурок едва не стоил жизни автовладельцу. Возмущенный хамством прохожего, он получил три удара ножом в бок. Спустя неделю подозреваемый задержан: что характерно, не маргинал, а инженер. Слова же об «ударил случайно» убедительными не выглядят.

18 января «Фонтанка» рассказывала о ножевом ранении возле дома по проспекту Стачек, 118. Там три удара в левый бок накануне получил 51-летний врач-массажист детского сада. Несмотря на то, что он поступил в больницу в тяжелом состоянии, медик смог рассказать о произошедшем. По его словам, около семи часов вечера он отъезжал от дома на своем «Форде Фокусе», когда прохожий бросил окурок в лобовое стекло. На резонное замечание курильщик ответил ножом и ретировался.

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24 января ГУ МВД РФ по городу и области сообщило о задержании подозреваемого:





«Им оказался 47-летний местный житель, работающий инженером. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что ударил ножом оппонента случайно», – отметили в главке.

По данным «Фонтанки», курильщик сам автовладелец — за ним числится «Дэу Матиз». Проблем с законом сосед пострадавшего (а живет он на Ленинском проспекте, в квартале рядом с местом происшествия) не имел, и вообще выглядит вполне успешно — всю жизнь уроженец Ленинграда трудился инженером в строительных компаниях города. Сейчас его деятельность связана с установкой систем безопасности и охраны. 47-летний Дмитрий задержан на двое суток.