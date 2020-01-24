Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

ГК «КВС»

Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.

«Ипотека удобна прежде всего тем, что позволяет установить тот размер ежемесячного платежа, который клиент считает для себя комфортным, поскольку возможный срок выплаты выше, чем при рассрочке, оформляемой до конца строительства», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Напомним, на сегодняшний день на приобретение паркинга действует несколько программ рассрочки от застройщика с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Подробнее о программах ипотеки и рассрочки можно узнать по телефону: + 7 (812) 645-55-55

Клубный дом Б57 разместился в исторической части Московского района, в 300 метрах от парка Победы. Это небольшой 9-этажный дом бизнес-класса с неоклассической архитектурой, стильными парадными и продуманными планировками квартир. В доме запроектировано всего 150 квартир – от одно- до 4-комнатных.

Подземный паркинг Б57 рассчитан на 78 автомобилей. Большинство мест – семейные и оборудованы механизированными подъемниками, позволяющими разместить сразу два автомобиля – на верхнем и нижнем ярусах. Попасть в паркинг можно на лифте с жилого этажа. Для обеспечения сохранности автомобилей в паркинге предусмотрена система контроля доступа, круглосуточное видеонаблюдение и пост охраны.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#